El canal tuvo que responder a quienes piden "no más Amparo". La razón por la que no van a sacar a Amparo Grisales de 'Yo me llamo'

Hace algunas semanas comenzó una nueva temporada del reality, teniendo a Amparo Grisales otra vez como jurado.

Sin embargo, a muchos televidentes no les ha convencido su regreso, pues de acuerdo con ellos, es más polémica que coherente a la hora de elegir a los talentos.

Esas críticas que en un comienzo se sintieron en las redes sociales, llegaron finalmente a Doble vía, programa del defensor del televidente.

"El señor Andrés Felipe Jiménez critica que nuevamente esté Amparo Grisales en Yo me llamo, porque dice que siempre causa polémica. En su carta escribe: 'Canal Caracol es buen canal, lo único feo es que la señora Amparo Grisales con esa prepotencia que no sabe tratar a la gente siga como jurado de Yo me llamo, es pésima".

Para dar una respuesta, el programa habló con Graciela Aguilera, directora de contenido del reality.

"Amparo Grisales es las más rigurosa de los jurados que yo conozco. Es rigurosa y exigente porque se prepara mucho, ella se estudia cada personaje, investiga, toma cursos de canto. Necesitamos que la gente se exija y ella hace que se exijan".

Si quiere ver lo todo lo relacionado a las quejas en contra de Amparo Grisales podrá hacerlo en el video que se encuentra dando clic aquí. . Se encuentra desde el minuto 10.

