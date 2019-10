"Soy feliz y libre": Cata Palacios respondió a usuaria que criticó una foto suya en bikini

Cata Palacios es muy activa en redes sociales. La cantante tiene más de 260 mil seguidores en Instagram. Constantemente, está sorprendiendo con registros de su vida personal y profesional. Incluso ha causado impacto por sus caracterizaciones para las obras de teatro en las que participa. En una de sus últimas publicaciones, quiso compartir una foto del recuerdo.

La ex Mekano mostró una postal en bikini de cuando estaba esperando a su retoño, mientras disfrutaba en la playa. "Mi hija esta próxima a su cumpleaños y encontré esta imagen que me llena de amor. Cuando tenía seis meses de embarazo, cuando tenía a mi lucesita adentro mío", escribió junto a la fotografía.

La mayoría de los usuarios destacaron lo bella que lucía en la imagen. Sin embargo, hubo un comentario crítico que la cantante no quiso dejar pasar.

"Parece que tuviera 12": Cata Palacios genera confusión con fotografía de su juventud La fotografía fue tomada cuando tenía 19 años de edad

"Di la verdad Rosa. Subiste la foto para demostrar que tenías 6 meses de embarazo y no se te notaba nada. Ni una estría, ni guata nada…", sostuvo una usuaria en Instagram. Además le dijo que "el ego está en todos".

Ante estas palabras, Palacios respondió. "Amiga, no estoy embarazada. Esa foto es de hace dos años atrás, y esa es la guata que tenía, no otra. No la voy a esconder para sorprenderte ni convencerte de mi ego bajo ni alto ni nada", comenzó diciendo.

Luego, agregó: "Soy feliz y libre. No estoy pensando en tu mente, aun no te conozco. Mi hija cumple años en pocos días y quise subirla. No quiero tener un motivo que sorprenda a alguien para hacer lo que quiero en mi propio Instagram".

A continuación, revisa la imagen que compartió Cata Palacios:

Te recomendamos: