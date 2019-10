Carla Zunino se conmueve al recordar su rol como nodriza de una niña: "Fue muy lindo ver su evolución"

En Muy buenos días, los panelistas estaban debatiendo sobre la lactancia. Esto a raíz de que Cristina Morales, esposa de Gary Medel, revelara en redes sociales que no amamantaba a su hijo de dos meses porque tuvo una mala experiencia con su hija mayor.

En el matinal de TVN, Marcela Vacarezza también expuso que no lo pasó bien mientras daba pecho. En ese momento, Carla Zunino habló de cuando tuvo alimentar a Facundo, su hijo.

"Yo tuve una súper buena lactancia", dijo la periodista. A pesar de sus inseguridades y miedos, logró un muy buen proceso. De hecho, le dio leche a su bebé hasta el año y tres meses.

"Además le di leche a otra guagüita. Yo tuve dos mastitis, que son complicaciones de la lactancia, con fiebre. Me empezó a dar terror. Duele muchísimo, lo pasé muy mal. Mi terror era que se me cortara o no poder seguir dándole leche a Facu", sostuvo.

Después de recibir consejos decidió sacarse leche. "Yo sentía que sobreproducía leche. Y cuando tú te sacas leche, estimulas a que salga más leche. Entonces, finalmente compré un freezer de cuatro pisos y empecé a sacarme regularmente leche y a acumularla en el freezer", relató.

"Y un día el freezer se llenó. Facu tenía un mes y medio y ya el freezer estaba lleno. Yo empecé a llamar a clínicas, a hospitales en ese momento y nadie me recibía la leche. No había este concepto del banco de lactancia que ahora hay", señaló Zunino.

Tenía pensado botar la leche, ya que nadie se la recibía. "Y justo se cruzó en mi camino una persona que tenía una guagüita que la estaba guardando. La Martina tenía sólo un mes. Y ella me dice 'no botes esa leche por ningún motivo y dámela'. Se la doy a esta guagüita", expresó.

María Jesús, la madre guardadora, fue a la casa de la conductora de noticias con el bebé. "Era una familia que eran cuatro hijos (…) Yo empecé a guardarle la leche a la Martina, además de la leche que le daba a Facu y llenarle estos cajones. Cuando yo tenía dos o tres, venía la María Jesús y se llevaba el cooler lleno de leche. A la Martina sí se le complementaba con relleno. Mi leche no alcanzaba", comentó Carla.

El panel destacó la acción de la comunicadora. "Yo sentía que mi acto de generosidad no era nada al lado de la labor de esta familia. Tenían cuatro hijos propios y esta era la cuarta guagüita que guardaban (…) Cada vez que la traía estaba más gordita, más rebosante, muy bien. Yo creo que le cambió la vida", relató.

Cuando la niña tenía 10 meses, su familia putativa tuvo que entregarla. Actualmente, Martina se encuentra en Osorno al cuidado de un pariente biológico. Sin embargo, Zunino siguió en contacto y la vio crecer. "Fue muy lindo ver su evolución. Cuando ella llegó, tenía un mes, era muy flaquita y se veía muy débil", enfatizó.

