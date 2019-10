La razón por la que Amparo Grisales se molestó en plena entrevista

View this post on Instagram

Está noche convocatoria PEREIRA !!! “YO ME LLAMO” Tú nos ves Caracol te ve @caracoltv @cesarescola @jessiuribe3 @valeriedomi @carloscalero29 Te gustará “EL DOBLE”🎼🎼🎼🙏🙏🍀🎉💜💜💜💞💞