"Cero aporte": Ignacia Michelson genera críticas por su participación en "Pasapalabra"

Anoche se emitió un nuevo capítulo de Pasapalabra. En el programa, se enfrentaron Luis Medel y Egor Montecinos para disputar los 20 millones de pesos acumulados. Junto al estudiante universitario jugó Yuyuniz Navas y Marcelo Vega, mientras que Álvaro Salas e Ignacia Michelson acompañaron al oriundo de Talca.

El duelo, finalmente, lo ganó Montecinos con 19 aciertos del rosco, mientras que Medel respondió 18 definiciones correctamente.

En redes sociales, llamó la atención la participación de la ex Resistiré. Michelson destacó por su sentido del humor. Incluso bailó en la conocida "Pista musical". No obstante, su desempeño no convenció a los seguidores de Pasapalabra.

Los televidentes criticaron a la joven de 25 años por, supuestamente, no ser aporte para su equipo. En la primera prueba, Michelson se adelantó. Julián Elfeinbein dio como idea general "esto lo has usado". Inmediatamente, dio como respuesta "pasta de diente", siendo que el conductor todavía no entregaba ninguna pista. Finalmente, el concepto era "cuchillo". Lo adivinó Álvaro Salas en última instancia.

Además, señalaron que la chica reality respondió en muy pocas instancias de manera correcta. Su baja contribución, habría perjudicando a "Don Luis", capitán de su bando, al no sumar muchos segundos.

A continuación, revisa algunas de las reacciones que dejó el debut de la expareja de Sargento Rap:

Grande Ignacia Michelson, gracias por no aportar segundos! #PasapalabraCHV — Gaspar Andrés (@gaspichileno) October 15, 2019

La Michelson dando jugo 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ #PasapalabraCHV — Dago Hidalgo 🇨🇱 (@DagobertoHidal4) October 15, 2019

Que manera de perjudicar a los concursantes, ayer fue Adrian hoy la Michelson #PasapalabraCHV inviten personas que sepan jugar y contestar correctamente — Hector Alejandro (@r9andrades) October 15, 2019

#PasapalabraCHV oye la michelson sabrá alguna respuesta con mucho respeto eso si 😂 — 𝓙𝓮𝓷𝓷𝔂 (@yennydoy) October 15, 2019

Invitados ayudantes como la reverenda caca!!!! 💩💩 esa Michelson cero aporte…el otro también. Mas encima le pagan. Pobre Don Luis…otra vez lo perjudicaron. Cosas como estas son las que provocan no ver #PasapalabraCHV — 💚 Dogtora Patipelá 💚 🐱💕🐶 (@VetChadwick) October 15, 2019

Se cagaron en mala a Don Luis. Le pusieron a dos personajes como Vega y Michelson que lo único que dijeron toda la noche fue pasapalabra. Parece que lo quieren fuera del programa. #PasapalabraCHV — Patricio Lopez (@pld_123) October 15, 2019

1 minuto de programa y la Michelson ya se perfila como peor invitado de #PasapalabraCHV … @Televisivamente — Sergio Gómez Arzola (@SaGomezA) October 15, 2019

#PasapalabraCHV pero que tremendos ………..talentos tiene esa niña Michelson… Invite la más seguido… — Reynaldo (@Reymp2004) October 15, 2019

