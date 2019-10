"Agradecida de la vida": Francisca Merino se luce en traje de baño desde las playas de Miami

View this post on Instagram

Agradecida de la vida, feliz de poder hacer lo q me gusta , tener metas y objetivos en la vida es lo q me mantiene entusiasmada de seguir adelante y darles el mejor de los ejemplos a mis tres hijos @entuszapatos.tv en @canaltv_mas dirección y fotografía @dieguisie produce. @vitruvioproducciones gracias a @avianca ❤️🙏 Look. @airesdemarchile