¿En MasterChef Celebrity no soportan a famosa por prepotente?

Y qué tal si cuando tengamos algo negativo que decir… cerramos la boca! O si no tenemos nada bueno que opinar de esa persona… callamos! O si vamos a hablar para destruir la reputación de alguien, o para armar un chisme, o para decir cosas malas… mejor shhhhh… no abramos la boca para que cuando salga algo de ahí…SEA SOLO AMOR, COSAS POSITIVAS, BONITAS, PALABRAS CARGADAS DE BUENA VIBRA! 🙌🏽😃🙌🏽 Si o qué que esta mejor así?