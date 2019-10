La expresentadora de Caracol se cansó de las críticas en redes. El mensaje de Mónica Rodríguez que se robó la atención de muchos

Mónica Rodríguez, al igual que muchas famosas, sabe lo que es ser blanco de críticas.

Esto, ya que trabajó muchos años en televisión. Como es natural, muchos solían criticarla por su apariencia o comentarios.

Sin embargo, parece ser que algo colmó su paciencia al ver que en redes son muchas veces las mujeres las que más destruyen a otras en los comentarios.

A post shared by Mónica Rodríguez (@monyrodriguezoficial) on Oct 8, 2019 at 6:20pm PDT

View this post on Instagram

Y aunque no ha regresado a la pantalla, Mónica Rodríguez se mantiene activa en redes sociales.

Justamente, un mensaje reciente dio a entender que tal vez ella misma extraña sus épocas en la televisión.

"Sí… a veces me faltan fuerzas, a veces me canso, a veces lloro… Soy fuerte, ¡pero no soy de piedra! Me angustio, me preocupo, y veo una nube gris sobre mi cabeza", escribió.