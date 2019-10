Carolina Cruz estaba esperando su segundo bebé y lo perdió

View this post on Instagram

• Llevo guardando esta foto exactamente un año. El año pasado empezamos a buscar bebé y como nos pasó con Matías fue muy rápido, en agosto, el mismo mes en el que me embaracé de Matías quede embarazada pero a las 9 semanas, fui a mi control y el doctor nos dijo que algo no estaba bien, en ese momento sentimos miedo, angustia y un dolor profundo, a este [email protected] no le latía el corazón. De inmediato el doctor nos dijo que tenía que hacer un legrado, nunca voy a olvidar esta palabra tan dura y compleja para el 30% de las mujeres que sin importar la Edad o situación tenemos una pérdida, es más normal de lo que parece y no debemos sentirnos mal. Recuerdo muy bien que en ese momento Lincoln me apretó muy fuerte la mano y lo único que dije fue: es tu voluntad señor, que se haga lo que tú consideres mejor y si ese bebé no llego a este mundo es por algo, tus decisiones y tus tiempos son perfectos. En enero de este año empezamos a buscar de nuevo y no ha sido tan rápido, ni tan Fácil como lo fue con Matías y este [email protected], por eso cuando la gente me pregunta para cuando el otro? Ya la dejo el bus? Esta vieja? Yo solo pienso…Si la gente supiera el daño que hace con sus palabras, hablando por hablar sin conocer las situaciones de las personas, creo que no lo harían o por lo menos pensarían antes de hablar. Este post va dedicado a todas esas mujeres que como yo han tenido una pérdida y lo han ocultado, han guardado el dolor o sencillamente no lo han podido superar. DIOS es perfecto y sus planes también, todo tiene un para que y con el tiempo aprendemos a entenderlo. Yo soy una mujer NORMAL como cualquier otra y jamás me ha dado miedo contar este tipo de situaciones y momentos tan vulnerables para cualquier mujer. Espero que muy pronto llegue Guadalupe o Salvador, en el tiempo perfecto de DIOS. Esta foto fue antes de entrar a qué me hicieran el procedimiento y decidí tomarla para en algún momento llenarme de valentía y contar mi historia🙏🏼