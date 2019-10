"¿Qué onda las preguntas?": La reiterada crítica que dejó el estreno de '¿Quién quiere ser millonario?'

El 2002 se emitió por primera vez en la televisión chilena ¿Quién quiere ser millonario? a través de las pantallas de Canal 13. El reconocido programa inglés, que se estrenó en 1998, fue adaptado y conducido por Don Francisco. Tuvo varias temporadas al aire y entregó muchos premios millonarios.

En el 2011, la estación televisiva decide apostar nuevamente por este formato, esta vez de la mano de Diana Bolocco. ¿Quién quiere ser millonario?: Alta Tensión se llamó en esa ocasión. Se mantuvo en pantalla hasta el 2012 y tuvo gran aprobación del público.

Siete años después, el recordado concurso volvió a Chile. Este jueves, se emitió el primer capítulo de la nueva versión, transmitida por Mega. La conducción estuvo a cargo, nuevamente, de Diana. Entre los cambios que experimentó el regreso del concurso fue que se eliminó el recordado comodín telefónico.

Carmen Gloria Arroyo fue una de las participantes en el estreno. La abogada representó a Zulema Aburto, más conocida como La madre de Chile. La mujer se dedica a proteger a menores en riesgo social. En el juego, se disputaban 100 millones de pesos. Si La jueza respondía las 15 preguntas, se podría haber llevado el premio mayor. Sin embargo, se equivocó en la 11. Con este resultado, ganó 3 millones y medio de pesos.

También concursó una joven pareja de actores y Camila Herrera, quien hizo el doblaje de Turna en la teleserie turca Madre. La actriz de voz nació con osteogénesis imperfecta tipo 3.

Tras el primer capítulo, en redes sociales se hizo una reiterada crítica. Los televidentes señalaron que el nivel de las preguntas era muy bajo, faltando temáticas como historia, cultura, arte, literatura, entre otras ramas.

Además, calificaron como desubicada una interrogante sobre Felipe Camiroaga. Esta hacía alusión al avión en el que iba el fallecido presentador de TV cuando ocurrió la tragedia de Juan Fernández.

A continuación, revisa algunas reacciones que dejó el nuevo estelar de Mega:

Preguntas sobre historia, inventos etc etc etc … preguntan puras leseras #MillonarioXMega

¿Mi opinión de #MillonarioxMega?

-El escenario es muy grande.

-Diana no es Don Francisco.

-No se sabe si es "Quién QUIERE…" o "Quién MERECE…".

-Puede mejorar…pero no sé qué tanto.

-Al menos no lo aggiornaron demasiado.

— Luis Alejandro Bello (@luchojanobello) October 11, 2019