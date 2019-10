Laura Acuña es una de las presentadoras colombianas más queridas. La enfermedad que padece Laura Acuña y pocos sabían

Luego del final de Muy buenos días, hace un año, no habíamos vuelto a ver tan seguido a la presentadora, quien regresó para hacer una sección en Noticias RCN: 'El semáforo'.

Justamente por su regreso, fue entrevistada por Andrés Wilches en el programa de YouTube, AutoStar.

Allí estuvo hablando de sus nuevos proyectos, pero también de lo dura que ha sido su vida, sobre todo a la hora de concebir a sus dos hijos.

Y es que si no lo sabía, Laura sufre de una delicada enfermedad que por poco la deja sin la posibilidad de tener hijos: endometriosis grado cuatro.

"El tema de mis embarazos, de quedar en embarazo no es fácil. Tres años y medio en tratamientos, y que te digan que no y sentir que no puedes, y después darte cuenta que tienes una enfermedad que no se va a quitar y que es muy activa. Nicolás tiene un año y ya tengo otra vez endometriosis, se supone que los embarazos la quitan, pero la mía es tan agresiva que no".