Actriz Diana Ángel habla del estado de salud de su hijo

View this post on Instagram

No es una foto de alarma, no es una foto para compadecernos , es una foto de homenaje a todas esas madres solteras, cabeza de familia, que tienen que sortear el día a día, que se sienten solas, que hacen maromas para sobrevivir, pagar las cuentas, cuidar a sus hijitos, que viven en el mundo real y no en la fantasía, a las que con amor cambian sus prioridades para dedicarse a los suyos. Y a su vez es un llamado de atención a las que nos da pena pedir ayuda, a las que si nos preguntan cómo estamos decimos “bien”, no importa la carga que llevemos encima, a las que dejamos atrás nuestros sueños por cumplir los de otros, a las que cerramos las alas y olvidamos volver a extenderlas. Desde hace 6 días permanezco viviendo al lado de mi hijo en una cama de hospital. Ya lloramos, ya reímos, ya nos angustiamos, ya vimos toda la saga de Harry Potter, todas las Supremacías Born, maratones de Two And A Half Men, Friends y The Big Bang Theory, lo que evidentemente nos da el cable de la clínica, ya bajamos al infierno y volvimos a subir…. No todos los días se despierta en el cielo, ni en un hotel diez estrellas, ni siquiera en tu propia cama. Ya pasó el peligro, ya estamos al otro lado, hoy puedo abrazarme, amarme, felicitarme y decirme: “se vale todo, se vale caer, se vale ser frágil, se vale aceptar que no puedo sola, se vale pedir ayuda y sobre todo, se vale seguir soñando” Y a todas las mamás, FELIZ NO DÍA DE LA MADRE!… ❤️