"Yo estoy a otro nivel": Pamela Díaz responde a polémica acusación de Daniela Aranguiz

La semana pasada, Daniela Aranguiz visitó Sigamos de largo. En el programa de trasnoche, la esposa del "Mago" Valdivia habló de su rivalidad con Pamela Díaz. La ex Mekano dijo que, mientras ella era panelista de La mañana, no la dejaban hablar de su compañera de canal.

"Cuando yo estaba trabajando en el matinal de CHV, a mí me prohibían hablar de ella. Entonces cuando ella hablaba mal de mí, yo me tenía que quedar callada, muchas veces. Me llamaba la directora del programa… me picaba", reconoció.

Ante estas declaraciones, la conductora de Viva la pipol se refirió al tema. "No sé. Yo estoy a otro nivel. No tengo tiempo para responderle. ¿Por qué sigue pegada en eso si ya fue? Más encima no le tengo ni mala ni buena. Nos encontramos acá, no nos saludamos. Todo bien. Ella decía que iba a seguir en el matinal, yo no tenía idea. Yo no he echado a nadie. A mí si me dicen que no hable y hablo, me echan. Ese es el riesgo. Me parece bien que sea obediente", sostuvo a Intrusos.

Julio César era el conductor del matinal de Chilevisión cuando Daniela Aránguiz era penelista. El presentador de televisión desmintió sus dichos. "Mentira… Ridículo", dijo al programa de farándula.

Juan Pablo Queraltó también era parte del programa matutino en ese entonces. "Uno en el matinal tiene la libertad de hablar de las personas que uno desee, siempre y cuando se haga con respeto y con profesionalismo", partió diciendo sobre este tema.

"Tampoco un matinal se puede utilizar como una tribuna para estar respondiéndole a todas las personas que dicen algo de uno. Uno puede utilizar sus propias tribunas, pero no la tribuna de un canal para responderle a alguien del mismo canal. No sé si en términos editoriales se habrá conversado con ella, pero hasta donde yo sé, no", señaló el panelista de Viva la mañana.

El conflicto entre Aránguiz y Díaz

Hace un tiempo que las ex Mekano hicieron pública su enemistad. Sus rencillas las revivió Aránguiz al comentar una foto de Camila Recabarren. En el registro, estaba la ex Miss Chile junto a La Fiera. "Me dio como una arcada", indicó Daniela, refiriéndose a su ex compañera.

"¿Y por qué le doy asco, qué hice, estoy hedionda?… No sé. Le iba a poner 'me gusta', pero estoy bloqueada", fue la respuesta que la conductora de TV dio a Intrusos.

En el matinal de CHV, los panelistas dijeron que ambas protagonistas de este conflicto tenían personalidades similares. Pero Pamela lo desmintió. "Yo tengo cinco hijos, ella todavía no se separa, yo ya me separé, me volví a juntar. Yo vivo de esto, yo no vivo de mi marido", dijo.

Daniela le envió una respuesta a Díaz. "Y sí… vivo de mi marido. La verdad siempre me dijo que él trabajaba para su familia, y con eso insulta a todas las mujeres que tomamos la decisión de quedarnos con nuestros hijos, que somos millones", escribió en su red social.

"Estaba aburrida de que la Pamela Díaz, durante mucho tiempo, me tratara de mantenida (…) Yo de verdad siempre he hecho cosas. Llevo 16 años casada con Jorge, estudié en la universidad, he trabajado en mil cosas. Cuando tuve que acompañar a Jorge, sí fui mantenida de mi marido, pero yo también valgo eso", expresó recientemente en el programa animado por Sergio Lagos.

