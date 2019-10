El emotivo video de Mateo Carvajal con su hijo en Instagram

El deportista cada vez se muestra más orgulloso de su hijo. El emotivo video de Mateo Carvajal con su hijo que es viral

Mateo Carvajal no pierde oportunidad de compartir con sus seguidores algunos de los momentos que comparte con Salvador. En diferentes ocasiones ha revelado que ser padre ha sido lo mejor que le ha pasado en la vida.

Pero, una de las publicaciones más destacadas que ha hecho es donde aparece sosteniendo al bebé en sus piernas, con el fin de grabar su cara de felicidad.

"Tu cara de felicidad. Cuando eso pasa me invade una fuerza incontrolable de algo muy grande que no puedo explicar, pero ¿si me entienden? ", escribió en la descripción de la publicación.