Video revelaría quién es el nuevo novio de Tuti Vargas:

Cuando tengas 90 años y estés en una cama muriendo. Que vas a decir? Dedique toda mi vida a algo que no me gustaba? O que putería dediqué toda mi vida a hacer algo que amaba, algo que de verdad me gustaba. El dinero va y viene pero la felicidad de hacer algo que uno ama con el corazón no tiene precio. Así que, que carajos haces ahí sentado al frente de un computador. Levántate y ponte a trabajar en tus sueños. El mundo puede ser tuyo si quieres y solo hace falta tener el valor de lanzarte y tomarlo con tus propias manos. Vive la vida como se te de la gana. Todos tenemos una sola oportunidad, una sola vida. La vas a desaprovechar haciendo algo que no te gusta o la vas a aprovechar haciendo algo que amas ? Upa pues … tu puedes.