La actriz compartió una publicación donde hace gala de su figura. Lorna Cepeda mostró su cuerpazo en bikini con video.

Sin necesidad de retoques, así se mostró Lorna Cepeda a sus 48 años, recordada por su papel de 'la peliteñida' en Yo soy Betty, la fea.

Aunque la novela estuvo al aire por primera vez en 1999, la actriz sigue luciendo la figura tonificada que tenía por ese entonces.

En una publicación de Instagram compartió una foto y un video en cámara lenta donde hace gala de su cuerpo. De paso, se rió de todo lo que sucede cuando una famosa se quiere tomar una foto "sexy".

"Me da risa como hace uno este tipo de fotos espontáneas donde se muestra un poco mas de piel, (en mi caso, no pongo mucho este tipo de fotos, porque me siento rara)", escribe.