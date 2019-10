La fuerte amenaza que recibió Hassam en redes sociales

Gerly Hassam Gómez Parra, conocido popularmente como 'Hassam', por medio de su Twitter compartió un fuerte mensaje que recibió.

Allí, el internauta expresó lo que sería una amenaza contra la integridad del humorista.

'Hassam' compartió la publicación en su cuenta y respondió: "Se lo borró Twitter, pero fresco, no es el primer usuario que se cree valiente ahí, robando wifi en alguna olla".

No obstante, antes de que se borraran los mensajes, la pagina de Canal 1 compartió los pantallazos de lo ocurrido.

Esto se dio luego que el humorista protagonizara una de las peleas más escandalosas en la web; luego de que insultara fuertemente a una usuaria de Twitter, al hacer referencia a su físico.

Cabe resaltar, que la pelea comenzó luego de que ella en diferentes ocasiones ofendiera al humorista, en diferentes ocasiones.

No obstante,Internautas han cuestionado su forma de referirse a la mujer; lo han llamado machista, incluso, se han referido con palabras soeces hacia él. Y en respuesta, Hassam se ha mostrado ofendido por el apoyo que le han brindado a la mujer, que también reaccionó de manera negativa.

¿Yo soy el machista y Ella la hijueputista? No la defienda tanto 🤣

También, lo han comparado con otros famosos que han protagonizado grandes escándalos, por sus cuestionables respuestas en redes sociales. Algunos de los citados fueron: Vargas Vil, Jeringa, Barbarita y Alerta, quienes se han caracterizado por la poca empatía que tienen con las personas que expresan su desacuerdo con algunas de sus publicaciones.

Incluso, llegaron a compararlo con Marbelle; quien en días anteriores protagonizó un escándalo por hacer un comentario racista.

No no! yo no canto…

— Hassam (@oficialHASSAM) October 3, 2019