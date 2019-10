Wilma González y las críticas que recibió tras cirugía de nariz: "El nivel de ataque fue muy heavy"

Ayer, Wilma González visitó Mucho gusto. En el matinal de Mega, la española habló de su comentada cirugía. Hace un par de meses, se operó la nariz con el dr. Pedro Vidal. Después de unas semanas, mostró el resultado en redes sociales, generando comentarios divididos.

"Cada uno sabe por qué toma la decisión. Y el tema, ya sea estético, salud o lo que uno siente que se quiera hacer, es súper subjetivo. Para el del frente, a lo mejor no es necesario. Para mí, a lo mejor, sí", comenzó diciendo la ex chica reality.

La española señala que su principal razón para intervenirse fue por estética, y aprovechó de solucionar su sinusitis. "Yo veía mis fotos y veía un perfil un poquito más masculino… una cara un poquito más dura. Con los años también se endurecen los rasgos", sostuvo.

La española, tras subir una imagen al mes de la operación, recibió críticas en redes sociales. "Subí la foto, quizás precipitado de mi parte, porque estaba muy hinchada. Yo en ese minuto, ojo, que me veía bien por la diferencia. Era una autopercepción. En ese minuto me veía bien, luego vi la foto y dije 'parece que no me favorece en absoluto"", reconoce.

En el programa matutino, también habló de cómo abordaron los medios esta polémica. "Vi que muchos canales alimentaban todo esto. Consideré que era una falta de profesionalismo de parte de los periodistas porque tú puedes no saber de operaciones, puedes no saber de cirugías, no tienes la obligación. Pero si tú vas a dar una nota debes informarte como periodista. Nadie en un mes de una operación estética de la cara está recuperado", expresa.

"Creo que fue en el matinal de La Red que se rieron de mí, que parecía un gato. Creo que una periodista, Coni Roberts parece que fue, que diga algo así, no. Tu puedes decir a lo mejor 'me gustaba más antes', pero no reírte", señala.

En su cuenta de Instagram recibió muchos comentarios negativos. "El nivel de ataque en un minuto fue muy 'heavy'. Lo voy borrando porque no quiero tener eso ahí. No se ve tanto", asegura.

También las críticas afectaron en su entorno familiar. Su madre y su suegra quedaron muy afectadas. "Mi hijo tenía Instagram y se lo tuve que quitar. Él con su Instagram veía lo que pasaba en mi Instagram. Entonces dije 'mejor hasta que seas un poco más grande, no usemos las redes"", indica.

"Mi hijo lloraba por la situación y me decía: 'por qué te dicen eso si tu eres hermosa'. Y me dijo 'prométeme que no te harás nada más', así de heavy. Le dije que no se lo podía prometer. Él se impactó mucho con los moretones (…) Y le dije 'en el cara no me haré nada mas"", concluye.

