"A veces te bajan la autoestima": la reflexión de José Martínez tras quiebre con Javiera Acevedo

José Martínez y Javiera Acevedo estuvieron a punto de casarse, pero su relación dio un vuelco total y terminaron en el año 2016. En un comienzo, se desconocían las razones de la separación, pero meses después la actriz confesó que fue una decisión suya. "Fue una decisión muy valiente… yo fui muy valiente al tener que tomar esta decisión. Lo más fácil es casarse estar un par de años y quien sabe. Y sentí de corazón que no era el momento", dijo en un momento.

Por su parte, el actor se mantuvo en completo hermetismo y con el paso del tiempo, volvió a involucrarse en una relación. Actualmente, está casado y tiene un hijo de tres meses, y asegura que se encuentra completamente feliz. En el programa Síganme los Buenos, de Canal Vive, habló sobre este tema y también se sinceró sobre su romance con la ex reina Guachaca.

Consultado por la explicación que dio Javiera Acevedo, José Martínez dijo desconocerlas. "Dijo algo bonito, dentro de todo es bonito. Dentro de todo, dijo que ella se había arrepentido de casarse porque creía que el matrimonio era para toda la vida y que la historia de ustedes no iba a ser para toda la vida", le explicó el animador Julio César Rodríguez.

"Puede ser, puede ser… Tiene razón… No, absolutamente de acuerdo. Y yo estoy súper contento. Claro, y pasó harto tiempo. Súper feliz. De verdad, no éramos para estar juntos. Yo le deseo lo mejor", respondió brevemente el invitado, agregando que cuando salió de la relación, se dio cuenta de en qué estaba metido.

"Hay que tener cuidado igual, porque las mujeres pueden ser…", comentó. "Pueden ser gerentes de felicidad", interrumpió Julio César. "Claro, te manejan, si las mujeres tienen un buen manejo. No me ha pasado una vez. Me ha pasado varias (…) Y uno después se para. ‘Oye, ¡pero qué pelotudo que fui!’. No, ahora estoy más heavy. Me ha costado. Yo he tenido, ¡bu!, imagínate la cantidad de parejas que he tenido", agregó Martínez.

En este contexto, Julio César le preguntó si su quiebre con Javiera Acevedo le sirvió para crecer. "Para darme cuenta, claro. No es la primera vez que me pasa", respondió Martínez, contando que fue al psicólogo y que ahora se siente bien. "Es que a veces te agarran en un momento en que no estás muy bien, como de autoestima en el fondo, emocional. Entonces, en eso hay que tener claridad. A veces te bajan la autoestima. Hay que estar clarito de lo que pasa, porque las relaciones de pareja son súper complejas. Y justo en esa época estaba yendo al sicólogo. Además, se había muerto mi papá. Fueron varias cosas juntas", confesó.

"¿Sentiste que con la Javiera te apagaste un poco?", preguntó el animador, a lo que el actor respondió: "Sí, sí, en ese momento, sí. Culpa mía absolutamente. No estamos culpándola a ella. Pero uno tiene que estar claro en lo que es y lo que quiere hacer".

"Y por eso después terminaron, porque lo habían anunciado", insistió Rodríguez. "Absolutamente. Eso me pasa, en general, porque después tuve otra relación más, y así. Ahora tengo otra relación nueva. Acaba de nacer un hijo. Estoy feliz. Puedo hacer las cosas que quiera hacer, que eso es lo más importante en el fondo para uno, para sentirse contento, hacer las cosas y que nadie te juzgue ni te opine, porque te conocieron así y ya", contestó José Martínez.

Finalmente, se dirigió a los hombres. "En el fondo, como consejo, para cualquier hombre, es que no se dejen influir por las mujeres tanto, que realmente crean en lo que quieren hacer y sigan adelante. Que no les corten las alas. Eso más que nada", dijo.

