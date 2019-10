Los dos hombres que parodian a las famosas Kardashian generaron fuerte polémica en Twitter. Las 'Cardachians' se meten en pelea por recomendar cirujano plástico

Camilo Pulgarín y Juan González generan cientos de carcajadas con sus videos. Y es que personificando a las famosas hermanas hacen lo que más les apasiona, las redes sociales y la fotografía.

Si bien "las hermanas" tienen cientos de seguidores que aplauden su creatividad, en una de sus recientes publicaciones protagonizaron una fuerte pelea.

Todo comenzó por una publicación donde se hacía alusión a la rinoplastia que se realizó 'Carolina Cardachian', interpretada por Camilo Pulgarín. Esto, acompañando de la mención a un doctor, quien al parecer habría realizado la intervención quirúrgica.

No obstante, Lorena Beltrán, reconocida activista por las buenas prácticas en lo tocante a las cirugías plásticas en Colombia (hay que recordar cuántas mujeres mueren por inescrupulosos) cuestionó la mención que le hicieron al médico, ya que él no tiene especializado en cirugía plástica.

Leer es muy importante. Tu audiencia, la que lee este post, no sabe que quien te operó no es ese médico que NO es especialista. No es un ataque. Yo sigo su cuenta y comparto muchos contenidos. Pero cuando se trata de SALUD ¿no es mejor un poquito de rigor? pic.twitter.com/CuDJPJYyhV — Lorena. (@LoreBeltran) October 4, 2019

En defensa, la 'Cardashian' respondió que efectivamente el doctor que mencionaron no fue el que la operó; pues lo hizo un otorrinolaringólogo, pero que este hace parte del equipo de médicos que tiene el hombre en mención.

Sin embargo, Beltrán les llamó la atención por la responsabilidad que tienen al compartir contenido como figuras públicas. Esto, ya que al no dar a conocer la información suficiente gente podría caer en manos de doctores no especializados, poniendo en riesgo su vida.

No es un ataque, yo disfrutaba de su contenido. Pero creo que cusndo uno tiene una GRAN audiencia, también tiene una GRAN responsabilidad con esas personas. No obligan a operarse, de acuerdo, pero recomiendan una cuenta. Esa cuenta es de un médico que no es cirujano plástico. — Lorena. (@LoreBeltran) October 4, 2019

Camilo Pulgarín no se retractó por sus palabras, ya que es el deber de cada individuo hacer una investigación previa del profesional que va a realizar algún procedimiento médico.

Por último, la mujer reveló su trayectoria y su activismo. Hay que recordar que la tuitera Ana Bolena Carvajal (Ana Boicot) se murió luego de una liposucción realizada por el médico Ricardo Urazán, quien tiene varias denuncias en su contra.

No tienes por qué conocer esta historia, pero fue noticia en el 2016: investigué antes al médico (soy periodista) aún así me engañaron con un montón de títulos que NO son suficientes para ser cirujano plástico y estético. Denuncié para que NADIE viva esohttps://t.co/btJheiE1kg — Lorena. (@LoreBeltran) October 4, 2019

