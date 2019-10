La historia del "hijo negado" de José José y su impresionante parecido con el cantante

Brian Fanier Álvarez, conocido artísticamente como Manuel José, protagonizó un gran escándalo en 2011 cuando afirmó ser hijo José José durante el reality Yo me llamo.

El joven colombiano impactó al público de su país y de México, ya que por el increíble parecido con El Príncipe de la Canción parecía imposible que no fuera una historia real.

Por si fuera poco, Manuel José posee un impresionante talento para el canto, por lo que muchos asumieron que lo había heredado de José José.

Manuel José y José José se sometieron a una prueba de ADN

Según el joven, su nacimiento fue producto de una noche de tragos que vivieron su madre y el intérprete de “El Triste”.

La noticia ocupó los titulares de todos los portales dedicados al espectáculo y el famoso cantante se enteró, por lo que pidió realizar una prueba de ADN.

“Te vi, te analicé y te vi mucho parecido con mi padre, en este caso sería tu abuelo. Lo que más me llamó la atención es que, un hombre que podría aprovecharse de esta situación, no me ha pedido nada más que rescatar el tiempo que no hemos convivido, que no hemos estado juntos, ya verás que no falla el detector. Y si no sale positiva la prueba, que sería rarísimo por el parecido que tiene con mi padre, no pasa nada, conocí una gran persona, de una vocación para cantar que solo Dios te la da”, dijo para aquel entonces José José.

Pese al impresionante parecido y talento, la prueba arrojó resultados negativos.

“Yo daba por hecho que Brian podía ser mi hijo. No sé qué decir. Yo ya andaba planeando cómo volver a verlo, cómo juntarme con él allá en Colombia, porque él me aseguró que yo era su padre”, fue la reacción de José José.

El joven aceptó los resultados, sin embargo, quedó convencido de que el cantante era su padre.

