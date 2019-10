Famosa presentadora aclaró cuáles son las operaciones estéticas tiene:

View this post on Instagram

Dios !!! Con razón tantos piensan que tengo todas las cirugías del mundo 🙈🤣 lo cierto es que ha pasado un poco más de 14 años desde esta foto y hoy es mi #tbt … a aquel programa que tanto soñé y visualicé … Dios santo ! Reemplazar a Carolina Cruz era una responsabilidad gigantesca y aún así, Jota Mario vió algo en mi, que hoy agradezco, haberme dado su confianza para tremendo rol en la tv nacional, en el programa de mayor raiting en toda Colombia !!! 😱😱 fué un viernes, recuerdo haber dejado por ese día Contacto Online para ir a bailar y hacer los respectivos juegos de los viernes, solo estaba Jota Mario al frente del programa ese día y La costa completa había sintonizado a la loquita que regalaba chuzos desgranados , me hacían toda la barra del mundo ! A eso del medio día, Jota y Neth ya me habían hecho la oferta de mis sueños y empezaría el lunes siguiente… no dormí todo el fin de semana, lloré, le di gracias a Dios y repasaba mentalmente cada palabra que diría en aquel programa que hoy se va… gracias @jotamariooficial por haberme dejado decir MUY BUENOS DÍAS por 6 meses. Me llevo todo lo bonito y abrazo cada momento en que trabajé para RCN. soy tremendamente afortunada, cumplí cada uno de mis sueños y al lado de los mas grandes. Jota Mario, Yaneth, Carolina, Laura, Jessica, Jeringa, Milena, Adriana, Tatiana, Neth, técnicos, maquilladoras, Sonidistas, vestuaristas etc etc … GRACIAS !!!