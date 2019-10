Daniela Aránguiz se sincera: "Estaba aburrida de que Pamela Díaz me tratara de mantenida"

Anoche, Daniela Aránguiz y Karen Bejarano visitaron Sigamos de largo. En el late, la esposa de Jorge Valdivia abordó la polémica que tuvo con Pamela Díaz. Hace un tiempo que las ex Mekano hicieron pública su enemistad.

Hace unos meses, revivieron sus rencillas por un comentario que hizo Aránguiz en una foto de Camila Recabarren. En el registro, estaba la ex Miss Chile junto a "La Fiera". "Me dio como una arcada", indicó Daniela, refiriéndose a su ex compañera. "¿Y por qué le doy asco, qué hice, estoy hedionda?… No sé. Le iba a poner 'me gusta', pero estoy bloqueada", fue la respuesta que la conductora de Viva la pipol dio a Intrusos.

En el matinal de CHV, los panelistas dijeron que ambas protagonistas de este conflicto tenían personalidades similares. Pero Pamela lo desmintió. "Yo tengo cinco hijos, ella todavía no se separa, yo ya me separé, me volví a juntar. Yo vivo de esto, yo no vivo de mi marido", dijo.

En el programa de trasnoche, le preguntaron a Aránguiz sobre la respuesta que le envió a Díaz. "Y sí… vivo de mi marido. La verdad siempre me dijo que él trabajaba para su familia, y con eso insulta a todas las mujeres que tomamos la decisión de quedarnos con nuestros hijos, que somos millones", escribió en su red social.

"Estaba aburrida de que la Pamela Díaz, durante mucho tiempo, me tratara de mantenida (…) Yo de verdad siempre he hecho cosas. Llevo 16 años casada con Jorge, estudié en la universidad, he trabajado en mil cosas. Cuando tuve que acompaña a Jorge, sí fui mantenida de mi marido, pero yo también valgo eso", expresó en el programa animado por Sergio Lagos.

Además, dijo que cuando era panelista de La mañana, no la dejaban hablar de la ex de Manuel Neira . "Cuando yo estaba trabajando en el matinal de CHV, a mí me prohibían hablar de ella. Entonces cuando ella hablaba mal de mí, yo me tenía que quedar callada, muchas veces. Me llamaba la directora del programa… me picaba", reconoció.

Por otro lado, recalcó la importancia de su rol en la familia. "La carrera de un futbolista depende un 90% de la mujer. Y, bueno, la carrera de casi todos los hombres", aseguró.

"Yo nunca dejé a mis hijos con una nana. Gracias a Dios tuve la posibilidad de poder estar al lado de ellos y criarlos, y he tenido súper buenos resultados porque tengo dos hijos maravillosos, muy inteligentes. La Agustina tiene 12 años y habla cuatro idiomas. Me he dedicado profundamente a criar a mis hijos, a preocuparme de sus cosas. No todas las mujeres tienen la misma suerte. Muchas quieren lo mismo que yo", enfatizó Aránguiz.

