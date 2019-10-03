Kate Middleton deslumbró con unos hermosos zarcillos de solo 6 euros y nos dejó una gran lección
La duquesa nos enseñó que lucir como alguien de la realeza no es tan costoso.
La duquesa de Cambridge, Kate Middleton, lució fabulosa con unos zarcillos muy económicos que han causado sensación en redes.
Se trata de unos pendientes verdes confeccionados en metal y cerámica, y con acabado antialérgicos, que pertenecen a la firma paquistaní Zeen.
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Prince William, Duke of Cambridge and Catherine, Duchess of Cambridge meet the Aga Khan in London ahead of their visit to Pakistan later this month. 🇬🇧🇬🇧@kensingtonroyal @theroyalfamily @ukinerbil #avankhsherwani#katemiddleton#duchessofcambridge#erbil#hawler#kurdistan#princewilliam#princegeorge#princesscharlotte#kensingtonpalace#PrinceGeorge#princelouis#buckinghampalace#London#buckinghampalace#Queen
Pero, lo más impresionante de estos hermosos zarcillos es que tienen el valor de solo 6 euros, con lo que Kate ha dado un gran mensaje y enseñanza sobre cómo lucir hermosa, radiante y de la realeza, sin gastar mucho dinero.
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The Duchess of Cambridge attended an event at the Aga Khan Centre in London today alongside her husband Prince William. The couple will be travelling to Pakistan for their 5 day #royalvisit on Octover 14th. Outfit details: dress by ARossxSoler, heels and clutch by Emmy London and earrings by Zeen. ~ #katemiddleton #duchessofcambridge #britishroyalty #britishroyalfamily #britain #duchesscatherine #lifeofaduchess #duchessstyle #futurequeen #kensingtonpalace #clarencehouse #buckinghampalace #houseofwindsor #windsorfamily #mountbatten #thecambridges #cambridgefamily #willandkate #royalfamily #royalty #royalfamiliesofeurope #elegance #royalfashion #whatkatewore #katemiddletonstyle #kensingtonroyal
La duquesa también llevó un vestido en tendencia de corte setentero Amanda de ARoss Girl x Soler, con seda y cinturón en dos tonalidades de verdes diferentes y que estilizaban la figura.
Este nuevo vestido tiene un valor de 753 euros, pero lo puedes conseguir en rebaja en 507 euros, así que lucir como una realeza no es tan costoso si sigues los ejemplos de la esposa del príncipe William.
Su impactante look lo completó con una cartera de mano Natasha y salones Rebecca de la firma Emmy London, que ya poseía en su armario.
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Kate bugün inanılmaz güzel görünmüyor muydu yahu?😍O kadar güzel fotoğraf kareleri elime geçiyor ki paylaşmadan içim rahat etmiyor.Kesinlikle parlıyordu.✨ 🔆 Bugün, Cambridge Dükü ve Düşesi, Majesteleri Aga Khan'ın ev sahipliğinde, modern Pakistan kültürünün sergilendiği bir resepsiyona katıldı.💚 🔆 Today, The Duke and Duchess of Cambridge attended an event to showcase modern Pakistani culture, hosted by His Highness The Aga Khan.💚 • • • • • • • • • • • • • • • #royalfamily #princewilliam #katemiddleton #kensingtonpalace #princesscharlotte #princegeorge #princelouis #duchessofcambridge #royal #cambridge #duchess #britishroyals #royaltour #pakistan #fashion #prince #princess
La duquesa de Cambridge, Kate Middleton, siempre nos da tips de cómo lucir fabulosas y elegantes sin gastar una fortuna en ello.
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Cambridge Dükü ve Düşesi 14 Ekim'de Pakistan'da resmi bir kraliyet turuna çıkacaklar sevgili seyirciler. Bu ziyarete ön hazırlık olarak, çiftimiz bugün Ağa Han'ın düzenlediği özel bir etkinliğe katıldılar. Ağa Han, İsmailiye mezhebinin imamına verilen ünvan. William ile Kate'in ziyaret ettiği prens Kerim, 49.Ağa Han'mış. Prens Kerim'in babası Ali Ağa Han ise bir zamanların meşhur Hollywood yıldızı Rita Hayworth ile aşk yaşayıp evlenen Ali Ağa Han'ın ta kendisi! Ağa Han'ın kızkardeşi Prenses Yasmin, Rita Hayworth'un kızı oluyor yani. Bugünkü etkinlikte William ile Catherine modern Pakistan kültürünü tanıdılar. Dernek başkanları, iş adamları, toplum liderleri, müzisyenler, aşçılar, ressamlar ile tanıştılar. Kate aşçılarla sohbet ederken evde köri yapmayı çok sevdiğini, çocuklar ve büyükler için ayrı ayrı pişirdiğini ve Charlotte'ın acıya bayıldığını söylemiş. Ayrıca Kate Pakistan mutfağını denemek için sabırsızlanıyormuş. ❤ Catherine bugün için zümrüt yeşili şahane bir elbise giymişti. Elbisenin ağırbaşlı olması günün temasına ve ziyarete çok uygundu bence. Süslü küpeleri de Pakistanlı bir tasarımcıya aitmiş. Elbise yeterince kapalı olduğu için saçlarını at kuyruğu ya da topuz yapmasını tercih ederdim. Siz nasıl buldunuz Kate'ciği? 👑👑👑 #katemiddleton #katealert #prenswilliam #princewilliam #royalfamily #royal #kraliyetailesi