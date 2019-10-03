Kate Middleton deslumbró con unos hermosos zarcillos de solo 6 euros y nos dejó una gran lección

La duquesa de Cambridge, Kate Middleton, lució fabulosa con unos zarcillos muy económicos que han causado sensación en redes.

Se trata de unos pendientes verdes confeccionados en metal y cerámica, y con acabado antialérgicos, que pertenecen a la firma paquistaní Zeen.

Pero, lo más impresionante de estos hermosos zarcillos es que tienen el valor de solo 6 euros, con lo que Kate ha dado un gran mensaje y enseñanza sobre cómo lucir hermosa, radiante y de la realeza, sin gastar mucho dinero.

La duquesa también llevó un vestido en tendencia de corte setentero Amanda de ARoss Girl x Soler, con seda y cinturón en dos tonalidades de verdes diferentes y que estilizaban la figura.

Este nuevo vestido tiene un valor de 753 euros, pero lo puedes conseguir en rebaja en 507 euros, así que lucir como una realeza no es tan costoso si sigues los ejemplos de la esposa del príncipe William.

Su impactante look lo completó con una cartera de mano Natasha y salones Rebecca de la firma Emmy London, que ya poseía en su armario.

La duquesa de Cambridge, Kate Middleton, siempre nos da tips de cómo lucir fabulosas y elegantes sin gastar una fortuna en ello.

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