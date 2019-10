"Me aburrí de ser rubia": Tonka Tomicic impresiona con nuevo cambio de look

Este ha sido un año de cambios para Tonka Tomicic. La conductora de Bienvenidos dejó atrás su clásica melena larga y oscura para optar por un look más osado. En primera instancia, en marzo sorprendió al cortarse el pelo al estilo "pixie". Pero el cambio no quedó en eso. A mediados de julio impactó a los televidentes cuando apareció en pantalla con el cabello rubio platinado.

Esta mañana volvió a innovar con su estilo. La comunicadora lució un color castaño oscuro, volviendo a su tono natural. "Me aburrí de ser rubia", fue lo primero que dijo Tonka cuando comenzó el matinal de Canal 13. "Es difícil ser rubio", le respondió Martín Cárcamo en tono de broma. Luego, el animador confesó que le impactó la transformación.

"Levaba días que me había aburrido. Es muy fuerte el cambio y me atreví, dije 'tengo que volver a ser yo"", reconoció Tomicic. Martín le dijo que se veía "hermosa" con su nuevo color.

La ex modelo aseguró que "es entretenido cambiar" y que así "la pareja se motiva". Además, reveló que había pensado en teñirse el pelo rosado. "Has visto que hay unos tonos pasteles, pero ahí dije no, demasiado", agregó.

