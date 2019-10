Quién es Siddartha, el nuevo novio de Yuya

Yuya tiene nuevo novio. Una de las youtubers con más seguidores en México sorprendió a sus fanáticos al publicar una foto con el hombre que se ganó su corazón: el cantante Siddartha.

En la imagen compartida por las historias de Instagram, Mariand Castrejón, su nombre real, escribió "y quería compartirlo con ustedes".

Los seguidores de Yuya la felicitaron por su nuevo amor pero muchos se preguntan ¿quién es exactamente Siddartha?

Jorge Siddhartha González Ibarra , nacido en Guadalajara, Jalisco, es el nombre ompleto de Siddhartha, un cantante de rock.

Siddhartha comenzó su carrera en solitario después de ser el ex baterista de Zoé. Ha grabado cuatro álbumes: Why You?, Náufrago, El Vuelo del Pez y Únicos.

Jorge Siddhartha no es un nuevo artista en la escena musical, tiene una larga trayectoria, ha contribuido y trabajado con otros artistas como Zoé; tocando la batería en la gira "The Room", ahora es productor de Technicolor Fabics.

Siddhartha incluso ya ha saldo de gira con su álbum "Náufrago" justo después del lanzamiento del disco, presentándose con éxito en cada ciudad, cumpliendo escenarios y vendiendo entradas. Tocó en muchos lugares como el Lunario del Auditorio Nacional y el foro Voila Antara.

Uno de sus momentos más importantes fue participar en el festival Vive Latino 2012 llevado a cabo en la Ciudad de México.

Te recomendamos en video