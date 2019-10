La modelo reveló algunos detalles de su vida a sus seguidores. ¿Arrepentida? La hermana de James Rodríguez rechazó propuesta de matrimonio.

Juana Valentina ha ido forjando su propia imagen en la farándula colombiana, por medio de sus redes sociales y su canal en YouTube. De hecho, hace poco protagonizó un rumor que la relacionaba con un famoso artista de vallenato, Daniel Maestre.

A pesar de que ambos aclararon que tiene una linda amistad, las sorpresas por parte de Juana no se detuvieron. En uno de sus recientes vlogs, la hermana de James hizo algunas confesiones que sorprendió a sus seguidores.

¿Arrepentida? La hermana de James Rodríguez rechazó propuesta de matrimonio:

Durante cinco minutos, ella intentó responder 100 preguntas. Entre ellas habló de su personalidad, gustos, hábitos, su familia y vida privada; respuestas que reflejaron que es una mujer leal a su familia (y a su hermano) y una alta moral.

Pero, dentro de los interrogantes que le hicieron la que más se destacó fue sobre la propuesta de matrimonio que rechazo. La joven de 21 años confesó que se siente arrepentida de no haber dicho sí.

A pesar de qué no relató sobre el evento o el sujeto que hizo la propuesta se mostró muy melancólica. Y es que uno de sus sueños es casarse y tener dos hijos, pero por ahora se encuentra soltera y parece no querer cambiar de estado; pues reveló que ha tenido varias propuestas, sin embargo a todas les ha dicho: no.

Te mostramos en video: