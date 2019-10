Conoce los detalles de la entrega de los hijos de Andrea Fiallos a sus abuelos maternos

View this post on Instagram

La responsabilidad y el compromiso que desde niña he sentido hacia la naturaleza hicieron que tuviera la rebeldía de enfrentar al mundo. Muchos prejuicios, desalientos y respuestas negativas han sido parte de este difícil camino. Hoy, después de varios años de luchar por una ciudad con mejores áreas verdes y con avenidas donde el cemento no sea el único protagonista, el reto sigue siendo complejo. Todos los días surgen nuevos y mayores desafíos, pero el día en que pude convertir mis críticas en acciones concretas fue el momento más liberador de mi vida. Fue en ese momento que aprendí que si tenemos la posibilidad de soñar, también tenemos la responsabilidad de construir y de transformar. Hoy, traspaso esta responsabilidad a mis hijos. 👩🏻‍🌾💚 ————————————————- The responsibility and commitment that I have felt towards nature since I was a child led me to rebel against the world. Many prejudices, discouragements and negative responses have been part of this difficult path. Today, after several years of fighting for a city with better green areas and avenues where cement is not the only protagonist, the challenge remains complex. Every day new and greater challenges arise, but the day in which I could turn my criticism into concrete actions was the most liberating moment of my life. It was at that moment that I learned that if we have the chance to dream, we also have the responsibility to build and transform. Today, I transfer this responsibility to my children. #women #mom #climatechange #sustainability #ActNow #Greenlove🌎🙏🏻