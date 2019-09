¡Qué lindo! María Gracia Omegna muestra su avanzado embarazo con tierna postal

María Gracia Omegna está esperando a su primer hijo. En redes sociales, la actriz ha compartido algunas postales de su embarazo. Además, hace algunas semanas mostró su abultado vientre en la alfombra roja de la película Araña.

Hace un tiempo, visitó Mucho Gusto para hablar de su rol en la cinta de Andrés Wood. También abordó el proceso que está viviendo. En el matinal de Mega, dijo que estaba emocionada por la espera de su bebé, y confesó que estaba con "un poco de ansiedad también, pero estoy tranquila", señaló.

En esa ocasión, reveló un detalle que no había mencionado: prefiere no saber el sexo de su hijo hasta que nazca. "Es mejor. Te calma la ansiedad, siento. Uno no construye una persona. Si es niñita uno dice 'le voy a comprar esto, le voy a comprar esto otro'. Todo el mundo te regala cosas. Acá es como que si uno no estuviera embarazada", dijo la intérprete.

Este fin de semana volvió a mostrar lo avanzado que está su embarazo. María Gracia compartió una tierna fotografía en Instagram en la que aparece junto a Gonzalo Valenzuela, su pareja y padre de su futuro hijo. El actor sale dándole un beso en su pancita.

"Ayer en la marcha por la crisis climática. Marchando por los que vienen. Y por la madre más grande de todas, la naturaleza", escribió ella. La imagen enterneció las redes sociales. "Qué belleza", comentó la actriz Dayana Amigo. "Qué lindura", sostuvo la intérprete Constanza Mackenna, quien hace algunos meses fue mamá.

