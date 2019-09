La actriz es recordada por participar en producciones como "Loquito por tí" y "La reina del flow". Mariana Gómez tuvo que parar a un actor que le metió la lengua sin permiso en una escena

Hace poco estuvo en el programa Masterchef Celebrity, de donde fue rápidamente eliminada.

En una entrevista con "La movida" en RCN, a la actrizse le preguntó por un "chasco" que recordase en su trabajo. Ella respondió que alguna vez, un colega se propasó cuando grababan la escena de un beso.

“Me pasó una vez con un compañero. Era una escena de besos. Generalmente, para televisión los besos son sin lengua, son besos superficiales. Y me metió la lengua… Me tocó decirle: ‘¡Ey! ¿Qué es esto?”, recordó.

Luego de contar esta anécdota, se le pidió repetidas veces decir el nombre del actor que había hecho esto. Ella dejó en claro que no lo haría: “No, eso no te lo voy a decir. Ya te respondí la pregunta. No, yo no voy a ‘boletear’ a nadie. Se cuenta el milagro, pero no el santo. Bebé, yo no voy a ‘boletear’ a nadie”.

Actualmente, Mariana es novia del cantante Juan Felipe Samper.

