Así de grandes están los hijos de Amaya Forch y Amaro Gómez-Pablos

A medida que pasa el tiempo, los padres suelen cuestionar sus métodos de crianza y los famosos no quedan ajenos a este tema. Amaya Forch compartió una imagen mostrando lo grande que están sus hijos y realizó una reflexión en torno a los procesos que han vivido juntos.

En el registro, aparecen Julieta y Alonso, quienes nacieron de la relación entre la actriz y el periodista Amaro Gómez-Pablos. La mayor tiene 13 años y el menor apenas cumplió los 6. Los jóvenes son la viva imagen de sus padres, cuya relación comenzó en el año 2006.

"Los adoro y me encanta viajar juntitos. Son aperrados, aventureros, gozadores, comilones y creativos. A veces me dan ganas de partir a recorrer el mundo junto a ellos, sin parar. Será la educación tradicional la correcta? Podría ser una mejor enseñanza que nuestra vida sea una gran aventura? Ya de vuelta son las preguntas que me hago cuando suena el despertador y hay que levantarse para ir al colegio", escribió Amaya Forch.

"Me encanta la vida que tenemos y la agradezco. Sé que somos privilegiados; mis hijos van a un colegio que los llena de estímulos, yo trabajo en lo que me apasiona, tengo tiempo para estar con ellos y viajar con ellos, pero siempre que lo hacemos nos dan ganas de seguir y seguir avanzando para conocer nuevas formas, disfrutar de la belleza de la naturaleza, aprender de otras culturas y hacer nuevos amigos. La vida te llena de sorpresas cuando te sientas a conversar", finalizó.



La publicación acumuló una serie de reacciones entre las que figuraron comentarios de otras mujeres que han pasado por situaciones similares. Además, recibió cumplidos y felicitaciones por lo grandes que están los jóvenes. Otros, en tanto, observaron lo parecidos que son a sus padres. Algunos aseguraron que lucen como ella y otros notaron la predominancia de los rasgos del español.

