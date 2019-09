La razón por la que las fanáticas de Justin Bieber están preocupadas por su salud

Justin Bieber ha estado en el centro de atención desde que era un niño. Muchas estrellas jóvenes sufren problemas de salud mental después de haber alcanzado la fama a una edad temprana y, desafortunadamente, Bieber no es la excepción.

Tras una serie de problemas con la ley, Justin Bieber habló hace varios años sobre sus luchas con la ansiedad y la depresión. Y desde entonces, los fanáticos han estado vigilando de cerca al cantante de "Sorry". Recientemente, Bieber hizo una aparición pública en la que tanto los fanáticos como los medios de comunicación especulan sobre cuál podría ser su estado de salud.

En base a todas sus publicaciones recientes de Instagram (incluida una que lo presenta cantando en la iglesia), los fanáticos han estado pensando que Bieber está en el camino hacia una mejor salud general y que su pausa en la música lo está haciendo bien. Aún así, algunas tomas recientes de paparazzi tienen a los fanáticos preocupados.

Why is Justin walking around LA with in IV attached to his arm? @justinbieber please let me know if you're ok…im so worried about you 😢 is this chemotherapy? I really hope im wrong. pic.twitter.com/txCDxJton5

— Justin is my love🐶 (@lovewremember93) September 19, 2019