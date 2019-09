Kate del Castillo enfurece cuando un reportero confianzudo la llama “amor” a su llegada a México

Después de varios tragos amargos que enfrentó Kate del Castillo con la justicia mexicana por el caso de “El Chapo” Guzmán, finalmente la actriz regresó de visita a su país de origen, alegre de volver a su tierra.

En el aeropuerto, como era de esperarse, la asediaron los reporteros de varios medios de comunicación, buscando entrevistarla y consultarle un par de temas.

Pero la protagonista de La Reina del Sur perdió la calma cuando un reportero confianzudo la llamó “amor” buscando llamar su atención.

Kate del Castillo y su reacción cuando un reportero la llama “amor”

La reacción de Kate fue explosiva y tajante, exigiendo respeto: “No me digas amor, me llamo Kate. Dime Kate, no soy tu amor, no me digas ‘amor’ nunca”.

Y ante esto, recibió el apoyo en redes sociales de varias mujeres que como ella, no toleran que extraños le digan “amor”.

“La verdad es molesto que te digan amor sin conocerte, así sea quien sea y no veo lo grosera en decir o aclarar que no le gusta que le digan amor, no por ser actriz la pueden llamar como quieran”, expresó el usuario en Instagram @gastelum_m.

“Eso es antiético, el profesional se dirige a las personas con ética”, añade @ltorres.d_snachez y complementa @susanchiks: “Exacto, el periodista debe respetar y tener ética. ¿Qué es eso de mi amor a una entrevistada? Eso no se hace”.

También le preguntaron qué opinaba sobre la polémica entre Yolanda Andrade y Verónica Castro y su supuesto matrimonio de hace 20 años: “No he seguido nada, he estado bien ocupada, he estado fuera de todo, no he visto las noticias (…) No tengo ni idea, no tengo nada que comentar porque si supiera algo les comentaría pero no sé nada”.

