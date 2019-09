"Lo estoy borrando": Pamela Díaz mostró el tatuaje que se hizo con Rodrigo Wainraihgt

En Viva la pipol, estaban hablando sobre Marité Matus y el tatuaje que se borró de su ex esposo, Arturo Vidal. En la conversación, Pamela Díaz reveló que también se tatuó junto a una expareja. "Señora en su casa, niños, no lo hagan. La estupidez humana acá está", sostuvo la "Fiera".

"Con un ex nos hicimos un tatuaje", le confesó al panel. "¿Será alguien que viene de la misma zona de ustedes?", preguntó Jean Philippe Cretton. "Sí, pero la Domi se puede enojar", dijo la animadora. De esta forma, confirmó que se trataba de Rodrigo Wainraihgt, ya que ambos son del sur de Chile.

"Un tiempo nos dio con que nos íbamos a casar, de tener hijos, de tener perros, irse a vivir al sur. Uno dice tantas cosas cuando está enamorada. Y ahí, siempre hablábamos de matrimonio y peleábamos. No venía muy bien la cosa. Entonces, un día me dijo que en algún momento podríamos hacernos un tatuaje y yo dije 'ya, hagámoslo', pensando que no era para el futuro. Creé esto (mostrando el tatuaje) y me dice 'yo me lo estoy haciendo', vamos", contó.

Además, mencionó que no fue una decisión repentina. "Fue analizado un tiempo. Yo lo dibujé. Pensé que era una broma, que se iba a salir después", reconoció la ex Mekano. Luego, mostró el tatuaje y dijo que era una "P" y una "W". Cuando le preguntaron si el abogado se lo borró, Pamela dijo que no, "se puso un parrón".

Sin embargo, el tatuaje se lo está intentando sacar. "Lo estoy borrando, pero me dolió tanto. Me hice el láser, pero se hincha", expresó. Además, aclaró que no se arrepiente, pero "me lo voy a borrar igual".

La relación entre ambos duró más de tres años. Pero a fines del 2011 decidieron ponerle fin a su romance. El abogado actualmente es pareja de la ex chica reality Dominique Gallego. Tienen dos hijos y viven en Puerto Varas.

