"Le hicieron un cariño malo": "Huevo" Fuenzalida confirma quiebre amoroso de Daniel Valenzuela

Hace un mes y medio, Daniel Valenzuela reveló que estaba en una relación. "No estoy solo", confesó en el programa No culpes a la noche. A pesar de reconocer que le costaba hablar de su situación sentimental, dio algunos detalles de su nueva conquista.

El locutor radial de Radio Candela comentó que su pareja era "piola" y que la conoció a través de redes sociales. También dijo que era chilena y menor que él. Al parecer iba todo bien. De hecho, hasta sus hijas la conocieron.

Sin embargo, la relación no duró mucho. Su amigo Daniel "Huevo" Fuenzalida aseguró que el pololeo había llegado a su fin. En Me late dio a conocer la noticia. "Me contaron que Daniel Valenzuela, ¿viste que había iniciado un romance con una niña abogada? Terminó", partió diciendo.

"Duró menos que una chorrillana para 15", señaló. "A Daniel Valenzuela, el Palomo, le hicieron un cariño malo. Terminó el hombre", agregó.

Al ser consultado por Glamorama, Daniel Valenzuela sostuvo que el quiebre amoroso "es cierto", pero no quiso dar más detalles.

El comunicador ha tenido relaciones mediáticas en el pasado. Fue pareja de Camila Andrade y de la comediante Yamila Reyna, con quien no terminó en muy buenos términos.

