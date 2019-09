Francisco Saavedra descartó ingresar a la política: "Me llamaron pero jamás lo haría"

Francisco Saavedra ha tenido un año exitoso en la televisión con Contra viento y marea. En su tercera temporada, el comunicador ha compartido historias de parejas que han luchado para estar juntos. Los seguidores del programa, constantemente, destacan su entrega y cercanía.

Este sábado 28 de septiembre se estrena una nueva temporada de Lugares que hablan. En el estelar, el conductor viaja a distintas ciudades y pueblos de Chile para mostrárselos al público. "El canal me ha dado la posibilidad de estar en la calle, y es lo que a mí me gusta hacer. Siento que cuando un animador está encerrado en un set, no conoce la realidad del país", señala a La Tercera.

En la entrevista, también habló sobre la posibilidad de dedicarse a la política. Pancho dice que tiene contrato con Canal 13 hasta el 2024, así que descartó la opción. "Me encantaría seguir siendo comunicador. Además, siento que la izquierda, a lo único que se dedica es a hacerle gallitos a la derecha, y la derecha hace lo mismo con la izquierda. Se olvidan del foco, que es solucionar los problemas de la gente, y eso me aleja completamente de querer tener una carrera política", sostiene.

También reveló que ha recibido ofertas para postular a algún cargo político. "Ya me han hecho varias. Me llamaron para ser diputado y senador, y de los dos extremos. A mí me da risa recibir esos llamados. Me llamaron también para ser alcalde de Curicó, pero no. Hoy desarrollo mi carrera como comunicador, y es lo que me llena. Los contratos publicitarios también, porque me permiten tener una estabilidad y proyectarme hasta el 2024", confiesa.

Por otro lado, hizo un mea culpa por tratar de "imbécil" a José Antonio Kast en un tuit que publicó en diciembre del año pasado. "Yo podría haber debatido con altura de miras, pero cuando le escribí "idiota", bajé la conversación al suelo", aseguró. Además, dijo que no le afecta que lo liguen a un sector político. "Da lo mismo si alguien quiere vincularme a la derecha o a la izquierda, si lo que estoy haciendo es en pro e la gente", expresa.

En su cuenta de Twitter, volvió a recalcar que no tiene en mente desarrollar una carrera política. "Me llamaron pero jamás lo haría", indica.

Me llamaron pero jamas lo haría https://t.co/B309tt8wFC — FRANCISCO SAAVEDRA GUERRA (@PANCHOSAAVEDRA) September 25, 2019

Equipo de "Contra viento y marea" decide no apoyar boda: "No estaban listos para casarse" Por primera vez, el programa decidió "dar un paso al costado" tras problemas de la pareja

Te recomendamos: