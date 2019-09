La actriz luego de dar a luz a su hija, Laura Sofía, ha afrontado fuertes problemas de salud. Ana Victoria Beltrán reveló el motivo por el que tendría que pasar por el quirófano

Ana Victoria confesó en entrevista con 'Lo Sé Todo' que luego de su embarazo el doctor le recomendó no tener más hijos. Y es que días después del nacimiento de su hija le diagnosticaron 'hipertensión arterial' y 'preeclampsia severa'; y casi pierde la vida si no hubiese sido rápida la intervención medica.

Pero, los problemas de la actriz que interpretó a 'Daniela' en 'Padres e Hijos ' no se detuvieron. Ahora sufre de diástasis abdominal, la separación de los músculos del abdomen.

Aunque actualmente Ana Victoria se encuentra en tratamiento por medio de ejercicios, reveló que hay la posibilidad de que haya una intervención quirúrgica.

"Se me abrieron los músculos del abdomen. Estoy haciendo unos ejercicios que se llaman ejercicios hipopresivos para ver si me evito la cirugía. No sé (por qué da), estuve muy barrigona y los músculos son como con una línea y se te abren", dijo en la entrevista.