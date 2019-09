La exprotagonista de Nuestra Tele se mostró muy indignada en reciente entrevista. Yina Calderón arremetió contra 'youtubers' que empezaron a ser cantantes.

Yina Calderón fue una de las mujeres que hizo una gran campaña contra los biopolímeros en redes sociales. Tras numerosas operaciones para retirarse la sustancia sintética de su cuerpo, aprovechó su visita al quirófano y se hizo 16 operaciones más.

Aunque es una imagen pública que genera bastante polémica, se mostró irritada frente a la carrera relámpago de algunas personas.

Recientemente youtubers e influenciadoras comenzaron de un momento a otro a mostrarse como cantantes; pese a que no tienen una carrera en ese campo artístico.

Sin decir nombres, la empresaria aseguró que ser cantante es una profesión que merece respeto y esfuerzo.

Aunque no dijo nombres sus declaraciones fueron muy contundentes.

Hasta ella misma se puso como ejemplo. Aunque ha grabado varias canciones, esto solo es un hobbie.

"Si yo canto una ranchera o un reguetón, es porque no me quería quedar con las ganas (…) cualquiera no puede ser cantante, requiere un respeto a las personas que llevan años cantando", concluyó.