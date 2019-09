Galilea Montijo habla sobre los rumores de infidelidad de Andrea Legarreta

Desde que Alfredo Adame acusó a Andrea Legarreta de haberle sido infiel a su esposo, los señalamientos y ataques no han cesado para la conductora. Ahora, su compañera, Galilea Montijo habla sobre el asunto.

Alfredo Adame, quien compartió con Legarreta durante varios años como compañeros en el programa Hoy, aseguró que la conductora había tenido una relación con el primo del director de Televisa.

Las acusaciones despertaron la molestia de los familiares, amigos y fanáticos de la animadora. Incluso, Legarreta se defendió en vivo, a través del programa Hoy, desde donde llamó misógino a su excompañero.

Galilea Montijo exigió respeto

Galilea Montijo afirmó que sin importar la polémica que enfrente, siempre respaldará a la esposa de Erik Rubín 💥😱👏 https://t.co/YroHgK6HVW — Programa Hoy (@programa_hoy) September 11, 2019

Galilea Montijo no se quedó atrás y salió a la defensa de su amiga. Pidió a los medios de comunicación respeto para ella y aseguró que siempre estará apara defenderla.

“Ya déjenla en paz a la pobre. Voy a estar con mi compañera apoyándola siempre”, dijo Galilea.

También destacó que no entiende la razón por la que Adame está actuando de esa manera y dijo que a pasar de los conflictos del pasado, no es correcta la manera en cómo se comporta.

“¿Por qué él (Alfredo Adame) se expresa así? No tengo idea”, agregó. “Como mujer, no está padre que un hombre se exprese así de una mujer; hablo del punto de vista como mujer, no está padre”.

