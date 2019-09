Paty López cambió su rutina de alimentación: "Me empecé a preparar para ser madre"

Paty López estuvo mucho tiempo alejada de la televisión. Sin embargo, volvió a las teleseries de la mano de Yo soy Lorenzo, donde interpreta a Patricia Silva. En conversación con La Cuarta, la actriz habló sobre cómo se ha preparado en su retorno a la pantalla chica y reveló la estricta rutina de alimentación que la mantiene estupenda a sus 42 años.

"Sigo una ciencia de la alimentación que es el higienismo y que postula que el cuerpo está súper diseñado para alimentarse con frutas y verduras, en su mayoría, y algunos carbohidratos y proteínas", sostiene al diario popular. Además, recalcó que tiene prohibido consumir azúcar refinada, sal y harina refinada.

También se refirió a la importancia de la alimentación para cuidar la piel. "Con buena alimentación cambia la piel, el pelo, los ojos. Tomo mucha agua destilada, esa no tiene sales que sobran. Yo también soy biomagnetista y sé cómo afectan los microrganismos patógenos en el organismo, erradiqué los lácteos. Estos años fuera de la tele me he dedicado a estudiar mucho, todo con relación a la salud y a mi bienestar", señala.

Este cambio en la alimentación lo hizo porque tiene planes de ser mamá. "Me empecé a preparar para ser madre, se me despertó el instinto maternal y dije bueno, mientras llegue el momento, voy a tratar de alimentarme bien. Dejé el alcohol, el cigarro y partí este viaje para mantener mi cuerpo bien", asegura.

Te recomendamos: