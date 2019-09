Pamela Díaz arremete contra Cathy Barriga: "Ni siquiera es tan bonita la foto"

La foto en pijama y ropa interior que compartió Cathy Barriga sigue dando que hablar. La destapada imagen de la alcaldesa de Maipú generó opiniones divididas. Algunos dijeron que no correspondía que una autoridad publicara ese tipo de contenido. Por otro lado, sus defensores aludieron a que ella es libre de subir lo que quiera a sus redes sociales.

Ante las críticas, la ex Mekano le respondió a los haters en Me Late de UCV. "En la playa uno anda con menos ropa, entonces no entiendo", sostuvo al programa. Además, explicó el motivo de la publicación. "Cada uno despierta con el pijama que tiene. Yo siempre duermo con polar… y quizás por eso la compartí, porque duermo súper abrigada siempre. En esta oportunidad, no estaba tan abrigada", sostuvo.

Distintas figuras del espectáculo y la política respaldaron a la edil, como la periodista Alejandra Valle y la diputada Pamela Jiles. Incluso su suegro salió a apoyarla. "Fotos así hay muchas. El tema es que cuando fue elegida alcaldesa, se puso más recatada. Se puso anteojo, traje de dos piezas, más formal. Una fotito de estas de repente… Normalicemos la situación. No sean tan graves", señaló Joaquín Lavín en Bienvenidos.

Pamela Díaz en picada contra Cathy Barriga

Pamela Díaz también se refirió a la fotografía. En Viva la pipol, el panel estaba comentando la polémica, cuando la "Fiera" dio su opinión al respecto. "Yo encuentro que Cathy hace todo a propósito. Creo que una vez más hizo algo a propósito. Porque yo creo ella siempre anda como en papel un poco como de víctima. Si esta foto la subía, obviamente gente iba a decir 'por su cargo, no corresponde', que 'nada que ver', 'qué desubicada', '¿cómo lo hizo?'. Y más encima, con sostenes. Si ni siquiera tampoco es tan bonita la foto", indica.

Pamela cree que lo hizo como estrategia política. "Porque obviamente la van a atacar. Eso sirve. Genera que hoy día hablemos nosotros, los programas de farándula, todos", dice. Además, menciona que esta polémica le ha servido para desviar la atención de los problemas que ha tenido en Maipú, como cuando fue acusada de desabastecer a la comuna de agua por la realización de su matinal.

"Se acuerdan que hace menos de una semana, con el programa que tiene (…) había una polémica que la gente empieza a reclamar en Maipú del agua, el generador y todo eso. Y ahora no hablamos de eso. ¿De qué hablamos? De la foto. Ahí está, pues", expresa.

