La equivocación de Sara Uribe que sus seguidores no le perdonan

View this post on Instagram

Cuando salió la primera temporada de @lavueltalmundoen80risas , le pedía a Dios que me diera la oportunidad de estar en ese programa. 🙏🏻 . Me encantó desde el momento 1, pero yo tan lejos…decía: "Quién sabe si llegará".🇨🇳 . Y como cuando las cosas son para uno, ellas llegaron hasta mí, hasta donde estaba…🌏 Mañana, en el programa de mis sueños, @lavueltalmundoen80risas …al lado de mi parcero @lokilloflorez .😁 Riámonos todas las noches mientras yo suspiro por ver esto hecho realidad.