Cathy Barriga se defiende tras publicar destapada foto: "En la playa uno anda con menos ropa"

Ayer, Cathy Barriga causó polémica por un saludo que envió a través de redes sociales. Barriga compartió una historia en Instagram en la que le deseaba un "buen día" a sus seguidores. Pero lo que más llamó la atención de los usurarios fue la vestimenta que llevaba puesta. La ex Mekano estaba usando pijama y mostraba su sostén.

La publicación ocasionó, de inmediato, repercusiones. En Twitter la imagen generó opiniones divididas, llegando a ser uno de los temas más comentado de la jornada. Por un lado, criticaron que una alcaldesa, encargada de liderar una comuna, se mostrara en ropa interior en redes sociales. Sin embargo, algunos la defendieron y trataron de "cartuchos" a los haters. Además, mencionaron que es su cuerpo y que ella es libre de subir el contenido que desee a su perfil de Instagram.

Ante las críticas, la edil se defendió en Me Late de UCV. "En la playa uno anda con menos ropa, entonces no entiendo", sostuvo al programa. Además, explicó el motivo de la publicación. "Cada uno despierta con el pijama que tiene. Yo siempre duermo con polar… y quizás por eso la compartí, porque duermo súper abrigada siempre. En esta oportunidad, no estaba tan abrigada", señaló.

"Es una historia más. Me considero una persona normal, por eso comparto parte de mi vida en familia, de trabajo. Lo encuentro normal, es una foto despertando. He visto miles de fotos así, conocidas, no conocidas. Es la vida y no tiene nada de malo", agregó.

