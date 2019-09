Te contamos los detalles del nuevo sencillo de Dayanara Peralta

View this post on Instagram

TERMINÓ LA ESPERA 🌎🌎🤪💜💜 Ay papá !!! YA está disponible el video oficial de #Cupido !!! . . Esperen , estoy diciendo esto ?? SII YA ESTÁ DISPONIBLE #CUPIDO en todas las plataformas y en menos de 8 horas ya somos más de 20 MIL VISITAS !!! 😭🙏🌎 . Gracias por tanto amor , por tanto cariño , por respetar y valorar mi trabajo en su totalidad , éste tema significa mucho para mi , es un cambio significante en mi carrera , un ritmo diferente , una propuesta diferente y esa parte de mi que toda mujer posee pero yo ya quería que la conozcan 💘. . . Me siento libre , me siento yo , me siento feliz Estoy tan agradecida con todas y cada una de las personas que hizo posible una vez más este video tal cual lo soñé , mi cómplice @jonathanpeb , con el que aguantamos juntos las cosas más lindas y así también los baches más duros , son parte de vivir , son parte de este medio y mundo loco que elegí desde pequeña , no nací para otra cosa , esto es mi vida , mi aire , no saben la emoción que tengo ayer cuando vi que ya estaba publicado y que cada uno de ustedes me enviaban mensajes , historias y demás. . . Fue imposible contener mis lágrimas 😊 . . Es un trabajo duro , pero DEMASIADO hermoso . Gracias familia 🙏 , gracias equipo por trabajar tan duro conmigo sin ustedes esto no sería lo mismo @estradaproducciones ! A mi maravillosa @prisrendonmakeup por dejarme impecable para este nuevo video y mi @jccevallos por peinarme increíble para cada toma , son lo máximo , gracias por quedarse hasta la madrugada junto a mi . Esto es un equipo ! ▶️ Vamos carajo! una locura más , llegamos al millón juntos ? Se animan ?? Les deje el link en mi Bio. . Pd. Estoy con ojeras de mapache . 🤦🏻‍♀🤣💚❤🖤💛 #Cupido .