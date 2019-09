Conoce las razones del cambio de look de Alejandra Jaramillo

La presentadora Alejandra Jaramillo pintó su cabello de rubio claro, después de mantener los colores oscuros en su look.

La esmeraldeña de 26 años, decidió darle un 'cambio radical' a su pelo y abandonar el negro y el castaño.

El cambio de look de 'la caramelo' no fue evidente en los fans de la también actriz, ya que a pesar de su nuevo color, el estilo de sus peinados continúan siendo los mismos.

Esta vez, Jaramillo no optó por ningún mix de colores; el rubio claro claro es el único tono que tiene su cabello y le permite ver el color de su piel más blanca.

'La caramelo' en su cuenta de Instragram, compartió una fotografía antes de su cambio de look con el texto:

"Mi cara cuando me dicen que me tengo que hacer un cambio de look para el personaje de la novela 😅 adivinen de queeeeeeeeee color me lo van a pintar??????"