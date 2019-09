Mónica Rodríguez presumió en su Instagram electrodoméstico de 9 millones de pesos

View this post on Instagram

Continuamos en Riohacha con la campaña #EsoEsCuento de @unicef_colombia @fiscaliacol @esoescuentocol … Es muy importante replicar los riesgos que corren nuestros jóvenes y cómo operan las redes de trata de personas! Nuestros niños y jóvenes son vulnerables, están muy expuestos y la única manera de cuidarlos es educándolos y guiándolos, dándoles pautas de protección! Ojalá pudiéramos llevar este mensaje a muchísimos más, por eso es tan importante correr la voz con estos temas! Parte de nuestro compromiso como padres y ciudadanos, es proteger nuestro entorno y poder llevar mensajes que puedan ayudar y apoyar a quienes lo necesitan! Si conocen algún caso no olviden denunciar línea gratuita nacional 018000 52 20 20 o desde su celular marcando 122 #EsoEsCuento