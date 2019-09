¿Cuándo se estrena MasterChef Celebrity Colombia? 

View this post on Instagram

Desde el sábado 14 de septiembre a las 8 de la noche llega a @canalrcn uno de los programas más esperados por los seguidores de la gastronomía y la farándula. en esta versión con la participación de @checoacosta @adrianalucia @andreatov @crissgeithner @consuelo.luzardo @diegotrujillo @turbofausto @oficialhassam @isaatehortua @isabella.santodomingo @jhonalexcastano @juandacaribeshow @_kikanieto @marianagomez @marianamesap @palaciopedro @maruyamayusa @el_mindo @oscarcordoba_ @saracorrales @sebastiancarva @jsebasmusic todos en @masterchefcelebrityco Recuerden sábados y Domingos a las 8 de la noche