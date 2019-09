Natalia Cuevas revela que fue infiel: "Me desenamoré de mi marido y me enamoré de mi marido actual"

El viernes se emitió un nuevo capítulo de Podemos hablar. En esta ocasión, los invitados fueron la modelo Adriana Barrientos, la comunicadora Macarena Tondreau, la imitadora Natalia Cuevas, el bailarín Rodrigo Díaz, el comediante Rodrigo Villegas y Rodrigo Delgado, alcalde de Estación Central.

En el programa, los participantes revelaron experiencias personales y dieron a conocer su opinión frente a distintos temas. Uno de los puntos que abordó Julián Elfenbein fue la infidelidad. El conductor del espacio le preguntó a los presentes si alguien había engañado a alguna pareja. Todos se pusieron de pie. En ese instante, Cuevas relató su caso.

"Yo fui infiel", comenzó diciendo la humorista. Si bien estaba casada, su matrimonio estaba "disuelto" y las cosas estaban "conversadas". "Yo me enamoré de otra persona estando casada… Me desenamoré de mi marido y me enamoré de mi marido actual", revela Natalia.

"No fue una aventura… Me enamoré de verdad. Yo siempre digo que para enamorarte de otro te tienes que desenamorar del que creías que era tu amor", se sincera. La comediante estaba en proceso de separación. "Había que ponerle fecha no más al divorcio". Además, aclaró que su ex marido y su actual pareja se conocían, pero no eran amigos.

