"Para ti no pasa el tiempo": Mónica Godoy cautiva a sus seguidores con foto de su juventud

Este lunes, Mónica Godoy sorprendió a sus seguidores con una fotografía del recuerdo. La actriz compartió un registro de hace más de veinte años. "Esta foto me la mandó uno de ustedes. Es de revista Vea, año 1996. Toda una adolescente", escribió en su perfil de Instagram.

La publicación se llenó de elogios. Sus seguidores recalcaron lo bella que se ve en la fotografía. Además, se sorprendieron con lo poco que ha cambiado, a pesar de que han pasado más de dos décadas desde la captura. En la imagen, la esposa de Nicolás Saavedra tenía 20 años. Actualmente tiene 43.

"Muy linda", "muy guapa, tal cual al día de hoy", "la cabra pa' linda", "ya pintaba para ser bella", "estás igual de linda, para ti no pasa el tiempo", "los años no pasan por ti", "esa foto es de ayer no más", "sigues igual de linda", fueron algunos de los comentarios que recibió.

Desde joven, la intérprete cautivó a los televidentes con su talento y belleza. Debutó en las teleseries de la mano de TVN. Sucupira (1996), Loca Piel (1996) y Tic Tac (1997) fueron las primeras novelas en las que apareció. Con Aquelarre (1999) logró gran reconocimiento, cuando interpretó a la temporera Scarlette Jara. Recientemente, participó en La Reina de Franklin (2018).

A continuación, revisa la publicación que compartió Mónica Godoy en Instagram:

