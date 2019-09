Belén Mora se integra como panelista en "Muy buenos días": "La Chiqui me mandó"

Sin duda, este ha sido el año de Belén Mora. La comediante ha logrado cautivar a los televidentes con su humor e ingenio. En el 2011 partió en el Coliseo romano. Si bien no ganó el programa, se posicionó como una de las favoritas. Luego entró a Morandé con Compañía, donde destacó por su talento, espontaneidad y los divertidos personajes que ha interpretado.

En el 2018 vino su consagración de la mano del Festival de Olmué. Con su rutina hizo reír al público presente. Actualmente, sigue luciéndose en el estelar de Kike Morandé y en las rutinas de stand-up comedy que realiza a lo largo de Chile.

La adorable reacción de Belén Mora tras debut de Toto en "Yo soy Lorenzo" La comediante le dedicó emotivas palabras a su pareja

Esta mañana, fue presentada como la nueva panelista del matinal de TVN. "Talentosa, divertida, inteligente, curvilínea. Hizo a Helhue (Sukni) con mucho éxito esta semana. Quien llega al Muy buenos días es la gran humorista de Morandé con Compañía… 'Belenaza"", sostuvo María Luisa Godoy, conductora del programa matutino.

"¿Puedo decir altiro quién se va? ¡Hugo Valencia!", parte diciendo la humorista. "La Chiqui me mandó. De hecho me mandó con una sola misión. Me dijo 'lo único que tienes que hacer es interrumpir a Hugo"", dijo la comediante, desatando la risas de sus compañeros.

En redes sociales, agradeció la bienvenida. "¡Qué lindo recibimiento!", publicó en su perfil de Instagram junto a una fotografía con sus nuevos colegas.

